Головне
Олександрія відібрала очки в Шахтаря у матчі з чотирма перервами
Сьогодні 17:24 4263
Рейтинг HLTV: NAVI повернулися до топ-5 команд світу
Сьогодні 20:20 1177
Унікальне боксерське шоу: в ринг вийдуть батько та син
Сьогодні 17:55 287
Зінченко може повернутися на поле в наступному матчі АПЛ
Сьогодні 17:05 225
Евертону повернули 4 очки в АПЛ
Сьогодні 16:22 565
Зоря здолала Ворсклу в матчі 18 туру УПЛ
Сьогодні 15:55 422
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 17-ту позицію
Сьогодні 11:16 370650 10
Феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного гола в матчі зі Севільєю
Сьогодні 00:30 1708
Збірна України програла Португалії у відборі Євробаскету-2025
Вчора 23:12 473
Збірна України виграла юнацький чемпіонат Європи з фехтування
Вчора 22:20 595
Прямі трансляції

Реал має намір підписати захисника Баєра

Мадридці хочуть підсилити правий фланг захисту
Сьогодні 22:36 49 0
Реал має намір підписати захисника Баєра
#Баєр, #Реал Мадрид, #Джеремі Фрімпонг

Джерело - Чемпіон.

Реал зацікавлений у трансфері захисника Баєра Джеремі Фрімпонга.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Мадридці будуть пріоритезувати підписання правого захисника збірної Нідерландів улітку.

Також гравцем цікавиться Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.

Цього сезону Фрімпонг провів 29 матчів за Баєр, у яких забив 9 голів та зробив 10 асистів.

Раніше повідомлялося, що Фрімпонга хоче підписати Баварія та Арсенал.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 17-ту позицію Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 17-ту позицію 370650 10
Олександрія відібрала очки в Шахтаря у матчі з чотирма перервами Олександрія відібрала очки в Шахтаря у матчі з чотирма перервами 4263
Феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного гола в матчі зі Севільєю Феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного гола в матчі зі Севільєю 1708
Рейтинг HLTV: NAVI повернулися до топ-5 команд світу Рейтинг HLTV: NAVI повернулися до топ-5 команд світу 1177
Реал із Луніним здолав Севілью: результати матчів 26 туру Ла Ліги Реал із Луніним здолав Севілью: результати матчів 26 туру Ла Ліги 913
15 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 15 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 4561
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 90304
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15851 2
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10534 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56121 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28086
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35457