Джерело - Чемпіон.
Реал зацікавлений у трансфері захисника Баєра Джеремі Фрімпонга.
Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.
Мадридці будуть пріоритезувати підписання правого захисника збірної Нідерландів улітку.
Також гравцем цікавиться Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.
💣❗🇳🇱 #HalaMadrid ⚪❗— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 26, 2024
Real Madrid will prioritize the transfer of Jeremie Frimpong in the summer transfer window.
▫️Liverpool and Manchester United are interested in Bayer Leverkusen's right-back player. https://t.co/aDc4Jz55Sb pic.twitter.com/lnYsb6NE5K
Цього сезону Фрімпонг провів 29 матчів за Баєр, у яких забив 9 голів та зробив 10 асистів.
Раніше повідомлялося, що Фрімпонга хоче підписати Баварія та Арсенал.
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