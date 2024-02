Реал зацікавлений у трансфері захисника Баєра Джеремі Фрімпонга.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Мадридці будуть пріоритезувати підписання правого захисника збірної Нідерландів улітку.

Також гравцем цікавиться Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.

💣❗🇳🇱 #HalaMadrid ⚪❗

Real Madrid will prioritize the transfer of Jeremie Frimpong in the summer transfer window.



▫️Liverpool and Manchester United are interested in Bayer Leverkusen's right-back player. https://t.co/aDc4Jz55Sb pic.twitter.com/lnYsb6NE5K