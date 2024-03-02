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Сандерленд із Русином зазнав поразки від Норвіча в Чемпіоншипі

Українець вийшов на поле на 66-й хвилині гри
Сьогодні 23:18 97 0
Сандерленд із Русином зазнав поразки від Норвіча в Чемпіоншипі
#Норвіч, #Назарій Русин, #Сандерленд

Джерело - Чемпіон.

Норвіч здобув мінімальну перемогу над Сандерлендом у межах 35 туру англійського Чемпіоншипу.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь "канарок". Єдиний гол у матчі забив Сарджент.

Український нападник Сандерленда Назарій Русин вийшов на поле на 66-й хвилині гри. Для українця цей матч став 23-м у складі "чорних котів", у яких він забив 6 голів та віддав 2 асиста.

Чемпіонат Англії - Чемпіоншип
35 тур, 2 березня

Норвіч - Сандерленд 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 81 Сарджент

Нагадаємо, Назарій Русин перейшов до Сандерленда влітку 2023 року. За інформацією порталу transfermarkt сума трансфер склала 2,5 млн євро.

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