Українець вийшов на поле на 66-й хвилині гри

Джерело - Чемпіон.

Норвіч здобув мінімальну перемогу над Сандерлендом у межах 35 туру англійського Чемпіоншипу.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь "канарок". Єдиний гол у матчі забив Сарджент.

Український нападник Сандерленда Назарій Русин вийшов на поле на 66-й хвилині гри. Для українця цей матч став 23-м у складі "чорних котів", у яких він забив 6 голів та віддав 2 асиста.

Чемпіонат Англії - Чемпіоншип

35 тур, 2 березня

Норвіч - Сандерленд 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 81 Сарджент

Нагадаємо, Назарій Русин перейшов до Сандерленда влітку 2023 року. За інформацією порталу transfermarkt сума трансфер склала 2,5 млн євро.