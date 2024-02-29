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Геллер: Русин коштує дорожче, ніж ми його продали Сандерленду

Президент Зорі прокоментував продаж Русина в Сандерлед
Сьогодні 21:33 99 0
Геллер: Русин коштує дорожче, ніж ми його продали Сандерленду
#Назарій Русин, #Сандерленд, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Зоря мала продати колишнього нападника Назарія Русина в Сандерленд за більшу суму.

Про це заявив президент луганців Євген Геллер.

"Русин - це не великий трансфер. Я вважаю, що він коштує дорожче, ніж ми його продали. Так, є ще бонуси, але бонуси - це пощастить/не пощастить", - сказав Геллер.

Нагадаємо, український нападник перейшов до Сандерленда влітку 2023 року. За інформацією порталу transfermarkt сума трансфер склала 2,5 млн євро.

Напередодні "чорні коти" з Русином поступилися Гаддерсфілду після чого керівництво клубу звільнило головного тренера.

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