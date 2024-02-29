Джерело - Чемпіон.
Зоря мала продати колишнього нападника Назарія Русина в Сандерленд за більшу суму.
Про це заявив президент луганців Євген Геллер.
"Русин - це не великий трансфер. Я вважаю, що він коштує дорожче, ніж ми його продали. Так, є ще бонуси, але бонуси - це пощастить/не пощастить", - сказав Геллер.
Нагадаємо, український нападник перейшов до Сандерленда влітку 2023 року. За інформацією порталу transfermarkt сума трансфер склала 2,5 млн євро.
Напередодні "чорні коти" з Русином поступилися Гаддерсфілду після чого керівництво клубу звільнило головного тренера.