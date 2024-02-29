Зоря мала продати колишнього нападника Назарія Русина в Сандерленд за більшу суму.

Про це заявив президент луганців Євген Геллер.

"Русин - це не великий трансфер. Я вважаю, що він коштує дорожче, ніж ми його продали. Так, є ще бонуси, але бонуси - це пощастить/не пощастить", - сказав Геллер.