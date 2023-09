Форвард Зорі Назарій Русин перейшов у Сандерленд.

Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

24-річний нападник підписав контракт з англійським клубом до 2027 року з опцією продовження угоди ще на рік. Деталі угоди не розголошуються.

У поточному сезоні Русин зіграв 2 матчі за Зорю і забив 1 гол.

Ласкаво просимо, Русин 🇺🇦



We are delighted to announce that an agreement has been reached with Zorya Luhansk for the transfer of Nazariy Rusyn for an undisclosed fee.#SAFC