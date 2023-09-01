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Русин перейшов у Сандерленд

Русин буде виступати у Чемпіоншипі
Сьогодні 20:59 229 0
Русин перейшов у Сандерленд
#Назарій Русин, #Сандерленд, #Футбольні трансфери, #Зоря Луганськ

Джерело - safc.com.

Форвард Зорі Назарій Русин перейшов у Сандерленд.

Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

24-річний нападник підписав контракт з англійським клубом до 2027 року з опцією продовження угоди ще на рік. Деталі угоди не розголошуються.

У поточному сезоні Русин зіграв 2 матчі за Зорю і забив 1 гол.

Русин стане другим українцем у Чемпіоншипі. За Свонсі виступає Микола Кухаревич.

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