Прикарпаття розгромило Вікторію у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.

У рамках підготовки до весняної частини сезону івано-франківська команда Прикарпаття святкувало перемогу над сумською Вікторією.

У першому таймі гри Хома відкрив рахунок. Після перерви Француз реалізував пенальті. Остаточний рахунок зустрічі на 69 хвилині встановив Соловйов.

Прикарпаття та Вікторія двічі зіграють у чемпіонській групі Першої ліги. У турнірній таблиці групи сумська та івано-франківська команди перебувають на 6 та 10 місцях відповідно.

Цього вікенду Прикарпаття проведе ще один контрольний поєдинок. У неділю, 3 березня, іванофранківці прийматимуть хмельницьке Поділля (початок гри о 14:00).

Контрольний матч

1 березня

Прикарпаття (Івано-Франківськ) - Вікторія (Суми) 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Хома, 2:0 - 57 Француз (пен.), 3:0 - 69 Соловйов

Прикарпаття (1 тайм): Кучерук - Демків, Швець, Француз, Радульський, Соловйов, Бучакчийський, Титов, Цюцюра, Хома + гнп.

У другому таймі на заміни виходили: Геник, Кос, Стаднік, Шинкаренко, Рудюк, Болденков, Попчук + гнп.

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