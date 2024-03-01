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У Наполі пояснили зрив трансферу Судакова

Шахтар взимку відмовився продавати свого лідера
Сьогодні 17:13 176 0
У Наполі пояснили зрив трансферу Судакова
#Наполі, #Футбольні трансфери, #Георгій Судаков, #Шахтар Донецьк

Джерело - Napoli Magazine.

Стали відомі деталі переговорів між Наполі та Шахтаря щодо можливого трансферу півзахисника Георгія Судакова взимку.

Про це повідомляє Napoli Magazine.

"Гірники" відмовилися продавати гравця у грудні за 40 млн євро, оскільки завершували переговори із Георгієм про новий контракт. Також клуб очікує виручити більшу суму за продаж гравця.

Актуально: Судаков: Були пропозиції від Ювентуса та Наполі

Донецький клуб може розглянути пропозиції про трансфер хавбека влітку, особливо якщо він візьме участь у Євро-2024 у складі збірної України.

У поточному сезоні Судаков провів 21 матч у всіх турнірах, у яких забив чотири голи та віддав один асист.

Раніше повідомлялося, що Шахтар заборгував Аяксу майже 7 млн євро за трансфери двох зірок.

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