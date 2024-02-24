Півзахисник Шахтаря розповів про особливості європейських чемпіонатів

Джерело - BBC.

Півзахисником Шахтаря Георгієм Судаковим цікавилися кілька європейських клубів.

Про це Судаков розповів порталу BBC.

"Були пропозиції від Ювентуса та Наполі. Інші клуби теж виявляли зацікавленість, але тільки ці дві команди зробили конкретні пропозиції. Мудрик, Зінченко, Малиновський та Трубін кажуть, що рівень футболу в їхніх чемпіонатах зовсім інший. Швидкість, темп, якість гри і рівень мислення – все на вищому рівні. Неможливо порівнювати чемпіонат України з їхніми лігами. Якщо ви хочете прогресувати як футболіст, то вам потрібно переходити в одну з топ-5 ліг.

При цьому Шахтар формує дуже сильну команду, яка прагне не тільки виступати в єврокубках, але й досягати позитивних результатів там. Я почуваюся комфортно з м’ячем і віддаю перевагу грати в атакувальний футбол. Мені не дуже подобається грати з великою кількістю єдиноборства та без м’яча, але я розумію, що це невіддільна частина футболу, і я готовий розвивати ці аспекти своєї гри в потрібний час", - сказав Судаков.

Повідомлялося, що португальські футбольні клуби Спортинг і Бенфіка стежать за лідером Шахтаря Георгієм Судаковим.

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