Шахтар заборгував Аяксу майже 7 млн євро за трансфери двох зірок

Український клуб не закрив борг Аяксу

Донецький Шахтар не доплатив Аяксу за трансфер двох гравців - Давіда Нереса та Лассіни Траоре.

Про це повідомляє voetbal4u.

"Гірники" заборгували амстердамському клубу 6,8 млн євро. При цьому Аякс отримав гарантії про виплату заборгованості від неназваного українського банку у розмірі 4,4 млн євро.

Зазначається, що нідерландський клуб готовий почекати, щоб отримати свої кошти.

Траоре приєднався до клубу в липні 2021 року за 10 млн євро. У цьому сезоні зіграв 6 матчів, в яких забив 2 голи. Водночас Давід Нерес перейшов у Шахтар на початку 2022 року (12 млн євро) та не встиг зіграти жодного офіційного матчу за команду через війну з Росією. Наразі він виступає за Бенфіку.

Нагадаємо, Шахтар могли відсторонити від єврокубків у 2022 році.