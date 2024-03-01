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Леау: Моє майбутнє – Мілан

Вінгер"россонеррі" прокоментував своє майбутнє
Сьогодні 13:33 96 0
Леау: Моє майбутнє – Мілан
#Леау, #Мілан

Джерело - sport.es.

Нападникк Мілана Рафаел Леау не планує переходити в Барселону.

Про це повідомив футболіст під час презентації своєї книги Усмішка.

"У Мілані вони допомогли мені вирости як людині та як гравцеві. Я не можу покинути їх.

Моє майбутнє – Мілан. Мене вчили бути вірним", – відзначив  Леау.

Форвард став гравцем Мілана у 2019 році. У поточному сезоні відзначився 6 голами та зробив 8 гольових передач у 28 матчах.

Раніше повідомлялось, що керівництво міланського клубу готове розглянути пропозиції за Рафаеля.

Нагадаємо, Мілан готує нову угоду для Ернандеса.

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