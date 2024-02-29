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Мілан готує нову угоду для Ернандеса

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Сьогодні 15:45 83 0
Мілан готує нову угоду для Ернандеса
#Мілан, #Тео Ернандес

Джерело - gazzetta.it.

Мілан хоче продовжити контракт із захисником Тео Ернандесом.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Клуб хоче убезпечити себе від переходу 26-річного француза в Баварію, яка бачить в Ернандесі заміну Альфонсо Девісу.

Гравцю запропонують нову угоду до 2028 року та збільшать зарплату до 5 млн євро.

Захисник у нинішньому сезоні Серії А провів 23 поєдинки, у яких забив 4 голи та віддав 2 асисти.

Раніше Мілан назвав ціну Ернандеса.

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