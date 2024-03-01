Розклад матчів 24 туру французької Ліги 1 на 1 березня:

Джерело - Чемпіон.

У межах 24 туру французької Ліги 1 відбудеться один матч.

Зокрема, Монако прийматиме ПСЖ.

Розклад матчів 24 туру французької Ліги 1 на 1 березня:

22:00 Монако - ПСЖ

Зазначимо, що ПСЖ - чинний лідер чемпіонату Франції. Монако наразі розташувався на третій сходинці, відстаючи від парижан на 13 залікових пунктів.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заперечив спроби переконати Кіліана Мбаппе залишитися в ПСЖ.

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