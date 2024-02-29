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Макрон заперечив спроби переконати Мбаппе залишитися в ПСЖ

Президент Франції прокоментував нещодавню зустріч із Кіліаном Мбаппе
Сьогодні 18:07 118 0
Макрон заперечив спроби переконати Мбаппе залишитися в ПСЖ
Фото: Getty Images
#Макрон, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - L'Équipe.

Президент Франції Еммануель Макрон не намагався переконати нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе залишитися в паризькому клубі.

Про це очільник Франції розповів порталу L'Équipe.

"Це була вечеря, щоб спробувати його втримати? Ні, зовсім ні. Про це не було жодної дискусії, і я залишаю це на розсуд керівництва клубу.

Для нього було нормально бути там, він великий чемпіон, який зробив свій внесок у подорож французької команди до Катару та успіхи ПСЖ протягом останніх семи сезонів. Я думаю, що всі французи захоплюються цим великим гравцем, але ніяких дискусій не було", - сказав Макрон.

Раніше Кіліан Мбаппе зустрівся із президентом Франції Емануелем Макроном, власником ПСЖ Нассером ​​Аль-Хелайфі та еміром Катару Хамадом бін Каліфа Аль Тані.

 Французький нападник запевнив співрозмовників, що досі не домовився із Реалом про підписання контракту.

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