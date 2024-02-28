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Дібанго: Мета Кривбаса - стати чемпіонами, це наша мрія

Захисник Кривбаса прокоментував підписання повноцінного контракту з командою
Сьогодні 20:10 107 0
Дібанго: Мета Кривбаса - стати чемпіонами, це наша мрія
#Кривбас, #Іван Дібанго

Джерело - офіційний сайт Кривбаса.

Захисник Кривбаса Іван Дібанго має намір виграти чемпіонат України в складі криворізької команди.

Про це камерунець розповів пресслужбі клубу після підписання повноцінного контракту.

"Дужий радий бути частиною великої червоно-білої родини. Впевнений, разом ми отримаємо чудовий результат співпраці у подальшому. Кривбас це ми!  Щоб ви розуміли: чесно, зараз не скажу, коли востаннє спілкувався з родиною, але кожного дня спілкуюсь з моїми друзями, партнерами тут, у Кривбасі, мене підтримують у всьому.

Тут я щасливий. Наша мета зараз – стати чемпіонами України. Вважаю, що це можливо. Це наша мрія. Перший матч другої частини сезону проти ЛНЗ засвідчив, що наша команда – єдине ціле, справжня родина", - сказав Дібанго.

За півтора року у складі криворіжців Дібанго зіграв 42 матчі,  в яких віддав 5 асистів та забив 1 гол.

Нагадаємо, в першому турі УПЛ у новому році Кривбас розгромив ЛНЗ. Наступний матч "червоно-білі" зіграють проти Шахтаря 03 березня, початок о 18:00.

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