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Кривбас викупив контракт камерунського захисника

Іван Дібанго підписав дворічний конракт
Сьогодні 11:46 72 0
Кривбас викупив контракт камерунського захисника
#Кривбас, #Левадія, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Іван Дібанго

Джерело - fckryvbas.com.

Камерунський захисник Іван Дібанго став повноправним гравцем Кривбаса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Червоно-білі" викупили контракт 21-річного лівого оборонця в естонської Левадії. Гравець підписав нову угоду, яка розрахована до літа 2026 року.

За півтора року у складі криворіжців Дібанго зіграв 42 матчі,  в яких віддав 5 асистів та забив 1 гол.

Нагадаємо, в першому турі УПЛ у новому році Кривбас розгромив ЛНЗ. Наступний матч "червоно-білі" зіграють проти Шахтаря 03 березня, початок о 18:00.

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