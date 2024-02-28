Кривбас викупив контракт камерунського захисника

Іван Дібанго підписав дворічний конракт

Камерунський захисник Іван Дібанго став повноправним гравцем Кривбаса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Червоно-білі" викупили контракт 21-річного лівого оборонця в естонської Левадії. Гравець підписав нову угоду, яка розрахована до літа 2026 року.

За півтора року у складі криворіжців Дібанго зіграв 42 матчі, в яких віддав 5 асистів та забив 1 гол.

Нагадаємо, в першому турі УПЛ у новому році Кривбас розгромив ЛНЗ. Наступний матч "червоно-білі" зіграють проти Шахтаря 03 березня, початок о 18:00.