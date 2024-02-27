Нестримне Динамо, кволий Шахтар, переконливий Кривбас. Підсумки 18 туру УПЛ

В Україну повернувся великий футбол.

Джерело - Чемпіон.

Пауза у два з половиною місяці змусила всіх шанувальників вітчизняної гри №1 вельми скучити за баталіями з м’ячем. Тож усі вісім матчів першого у 2024 році турі мали великий попит серед уболівальників. Саме час розставити головні акценти.

Подія туру

3527. Саме така кількість глядачів була присутня на трибунах чотирьох міст, у яких зіграли клуби-представники УПЛ, за версією офіційного сайту організації. Ця цифра — аж ніяк не привід для захоплення, але з мертвої точки ми зрушили. Відтак саме 18-й тур можна вважати тією точкою відліку, коли вболівальники все ще поволі, зовсім не масово, але повернулися на трибуни.

Матч туру

Перед стартом туру протистояння львівського Руху й житомирського Полісся виглядало однією з двох найбільш рівних дуелей. Однак якщо зустріч Зорі й Ворскли грою суперників з однаковими можливостями не стала — луганці виявилися відчутно більш ефективною командою, — то матч на заході країни тримав у напрузі до останнього. Підсумкові 1:1 на табло стали радше справедливим підсумком боротьби команд, які в першій же грі по перерві продемонстрували зовсім не "весняний" футбол.

Дебют туру

Хорват Яков Башич поповнив склад Зорі на початку лютого. А вже через 19 днів у першому ж матчі в складі нової команди став автором вирішального взяття воріт суперника. Башич — класичний опорний хабвек з усіма для того необхідними якостями. 27-річний футболіст має зріст 191 см і належить до тих хлопців, з якими в сутичці за м’яч завжди нелегко. Власне, гол Ворсклі Яков забив, опинившись у потрібний час у потрібному місці на другому поверсі. Й тепер ця зброя Зорі обіцяє стати постійним козирем луганців.

Герой туру

Микола Шапаренко у ворота Металіста 1925 не забив. Проте жодне взяття воріт без його безпосередньої участі не відбулося. Шапаренко встигав усюди, й був корисним і на своїй, і на половині поля суперника. Ні, говорити про задекларовані президентом киян "300 мільйонів" компенсації за хавбека від потенційних покупців точно зарано, проте з такою грою в Миколи є всі шанси повернутися до зразків гри себе колишнього й отримати виклик від Сергія Реброва в головну команду країни.

Антигерої туру

Хавбек ЛНЗ Віталій Бойко та захисник Ворскли Ілля Крупський 18-й тур сезону-2023/24 запам'ятають надовго. Обидва стали "співавторами" перемог суперників своїх команд. Бойко напрочуд "вдало" асистував футболісту Кривбаса Прінсу в епізоді з другим голом у ворота його команди, а Крупський отримав відверто дурне вилучення, коли награв на дві жовті картки за 9 хвилин, і залишив полтавців у меншості на останні 25 хвилин.

Команда туру

Київське Динамо не тільки впевнено перемогло першого суперника в офіційному матчі, а й продемонструвало, що розгойдування для змістовного футболу колективу Олександра Шовковського не потрібно. Показником успішної гри у виконанні "біло-синіх" стала відмінна фізична готовність команди вкупі з ефективною активністю біля воріт суперника. Динамо, хай і не обійшлося без давно хронічних помилок у захисті, не втомлювалося "бігти" з першої до останньої хвилини гри.

Розчарування туру

Маріно Пушич може скільки завгодно посилатися на втому від важкого дня й стан поля в Олександрії, однак у матчі з командою Руслана Ротаня Шахтар провалився й не виглядав керованим колективом. Гра чинного чемпіона була прісною, дії — прогнозованими, спроби щось змінити — лінивими й позбавленими наполегливості. У підсумку — нулі на табло за перебігу подій, коли суперник до перемоги був ближчим. Шахтар втратив очки, які ближче до фінішу сезону можуть виявитися в буквальному сенсі на вагу золота.

Повернення туру

Денис Гармаш був однією із забаганок Віктора Скрипника на трансферному ринку для підсилення його нової команди Металіста 1925. Й уже в першому матчі Гармаш, який останні чотири місяці провів у "відпустці" в хорватському Осієку, показав, навіщо його так бажав у свій колектив екстренер Ворскли. Гол у ворота рідного Динамо був лише вершиною зусиль Дениса, який встигав на полі все — відбирати, асистувати й, звісно ж, грубіянити. Без "рідної" жовтої картки Гармаш поле не покинув, але виглядає так, що Денис може стати справжнім лідером харків'ян.

Гол туру

На 63-й хвилині матчу з ЛНЗ півзахисник Кривбаса Денис Кузик забив третій і останній гол криворіжців. Взяття воріт суперника вийшло таким же красивим, як і спонтанним — схоже, Кузик до останнього сам не знав, чи буде бити по воротах суперника, перебуваючи трохи за межами штрафного майданчика ближче до правого флангу. Удар у дальній кут став справжнісіньким тандерболтом — голкіпер черкасців Євгеній Кучеренко шансів урятувати свою команду не мав.

Травма туру

Бені Макуана — чи не ключовий футболіст Полісся. На це вказують показники 21-річного конголезця, в якого з початку сезону 4+3 за системою "гол+пас", а головне — роль одного з провідних творців колективу. Й за підсумками першого туру після перерви житомирці свого лідера надовго втратили. Бені був замінений на 72-й хвилині через пошкодження, про характер якого пізніше повідомив уже сам.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Beni Makouana (@benimakouana28)

"Обстеження підтвердило, що мені потрібна операція. Я хотів красиво закінчити цей сезон, але Бог того не хоче. Дякую вболівальникам і побачимося в наступному сезоні", — сказав сам Макуана в соцмережах.

Цитата туру

У київському клубі Артем Кравець є одним зі скаутів великої "динамівської" сім’ї. Напередодні він відповів на запитання, яке не дає спокою багатомільйонній армії вболівальників "біло-синіх" вже не один рік. Чому Суркіси вперто відмовляються інвестувати в нові трансфери, надають перевагу існуванню команди коштом внутрішніх резервів, і на фоні навіть не Шахтаря, а Полісся, виглядають на ринку кульгавою качкою?

"Динамо Київ не інертне. Просто Динамо Київ правильно розставляє пріоритети у своїй трансферній політиці. І враховуючи, що в нашій країні все ж таки, не будемо забувати, йде повномасштабна війна, на мою субʼєктивну думку, витрачати величезні гроші на те, щоб підсилювати футбольні команди — це якось неетично з моральної точки зору. 15 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії І Динамо старається знайти шляхи підсилення за нормальні, адекватні гроші, так щоб команда цим підсиленням саме підсилилася. Щоб ця людина прийшла та допомогла досягти якихось результатів. А взяти когось задля того, аби тільки взяти, і щоб ця людина прийшла і закрила дорогу нашим молодим гравцям, які є в нас у школі, — а в нас є талановиті гравці, — я думаю, що це не потрібно", - сказав Кравець Youtube-каналу "УПЛ ТБ".

І ніякого небажання витрачати кошти.

Максим Салівон, Чемпіон

Фото: ФК Олександрія, ФК Динамо, ФК Металіст 1925

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