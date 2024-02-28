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Ройс відмовився продовжувати контракт з Боруссією

Марк Ройс влітку стане вільним агентом
Сьогодні 15:58 62 0
Ройс відмовився продовжувати контракт з Боруссією
Фото - Getty Images
#Боруссія Дортмунд, #Ройс

Джерело - footmercato.net.

Німецький півзахисник Боруссії Дортмунд Марко Ройс може покинути клуб влітку.

Про це повідомляє Foot Mercato.

34-річний відхилив пропозицію "шершнів" щодо продовження контракту. Чинна угода між сторонами розрахована до літа цього року.

Відзначається, що футболіст зацікавив клуби МЛС та Боруссію Менхенгладбах, з якої він у 2012 році перейшов у Дортмунд за 17 млн євро.

Нагадаємо, Ройс нещодавно став шостим гравцем Боруссії, який зіграв понад 400 матчів за клуб. У цьому сезоні на його рахунку 6 голів та 4 асисти у 28 матчах. 

Раніше Дортмунд програв Гоффенгайму у 23 турі Бундесліги.

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