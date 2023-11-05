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Ройс провів 400-й матч за дортмундську Боруссію

Він є 6-м гравцем в історії дортмундців, який досяг цього показника
Сьогодні 11:51 185 0
Ройс провів 400-й матч за дортмундську Боруссію
#Боруссія Дортмунд, #Ройс

Джерело - Чемпіон.

Дортмундська Боруссія розгромно поступилася Баварії (0:4) у 10-му турі Бундесліги.

Про це повідомляє Opta.

Півзахисник господарів Марко Ройс вийшов на поле у стартовому складі і провів на полі всю гру.

Цей матч став для нього 400-м в усіх турнірах за клуб. Він є 6-м гравцем в історії дортмундців, який досяг цього показника.

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