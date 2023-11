Ройс провів 400-й матч за дортмундську Боруссію

Дортмундська Боруссія розгромно поступилася Баварії (0:4) у 10-му турі Бундесліги.

Про це повідомляє Opta.

Півзахисник господарів Марко Ройс вийшов на поле у стартовому складі і провів на полі всю гру.

Цей матч став для нього 400-м в усіх турнірах за клуб. Він є 6-м гравцем в історії дортмундців, який досяг цього показника.

400 - Marco Reus will make his 400th appearance for Borussia Dortmund in all comps; after Michael Zorc, Mats Hummels, Roman Weidenfeller, Stefan Reuter and Lars Ricken, he will become the sixth player to reach this milestone for BVB in professional football. Jubilee. #BVBFCB pic.twitter.com/spwvXB98HH