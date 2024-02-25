Боруссія програла Гоффенгайму: результати матчів 23 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 лютого, у 23 турі німецької Бундесліги Айнтрахт зіграв внічию з Вольфсбургом, а дортмундська Боруссія поступилася Гоффенгайму.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

23 тур, 25 лютого

Айнтрахт - Вольфсбург 2:2 (1:2)

Голи: 1:2 - 2 Лакруа, 1:1 - 14 Макс, 1:2 - 36 Беренс, 2:2 - 90+2 Мармуш

Боруссія Д - Гоффенгайм 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 2 Бебу, 1:1 - 21 Мален, 2:1 - 25 Шлоттербек, 2:2 - 61 Баєр, 2:3 - 65 Баєр

Сьогодні, 25 лютого, у Бундеслізі буде зіграно ще один матч:

20:30. Аугсбург - Фрайбург

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