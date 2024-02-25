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Тухель - про матч із Лейпцигом: Це була заслужена перемога

Тренер Баварії прокоментував перемогу над Лейпцигом
Сьогодні 10:53 132 0
Тухель - про матч із Лейпцигом: Це була заслужена перемога
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #РБ Лейпциг, #Томас Тухель

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Баварії Томас Тухель вважає, що перемога над РБ Лейпцигом у 23 турі Бундесліги (2:1) була заслужена.

Слова німецького фахівця передає видання Sky Sports.

"Ми провели дуже хороший перший тайм, але не змогли повести у рахунку. Другий тайм був трохи складнішим. Ми забили перший гол, коли Лейпциг був на підйомі. Ми добре відреагували на те, що вони зрівняли рахунок. Загалом, це була заслужена перемога. Сьогоднішня перемога – це добре для гравців, це добре для усіх нас у клубі", – сказав Тухель.

Напередодні стало відомо, що мюнхенці домовилися про розірвання контракту з Тухелем. 

Томас очолив мюнхенців у березні 2023 року. Разом із Баварією німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.

Наразі підопічні Тухеля займають друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від Баєра на 8 очок.

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