Головний тренер Баварії Томас Тухель вважає, що перемога над РБ Лейпцигом у 23 турі Бундесліги (2:1) була заслужена.

Слова німецького фахівця передає видання Sky Sports.

"Ми провели дуже хороший перший тайм, але не змогли повести у рахунку. Другий тайм був трохи складнішим. Ми забили перший гол, коли Лейпциг був на підйомі. Ми добре відреагували на те, що вони зрівняли рахунок. Загалом, це була заслужена перемога. Сьогоднішня перемога – це добре для гравців, це добре для усіх нас у клубі", – сказав Тухель.