Головний тренер Баварії Томас Тухель вважає, що перемога над РБ Лейпцигом у 23 турі Бундесліги (2:1) була заслужена.

Слова німецького фахівця передає видання Sky Sports.

Thomas Tuchel: "We played a very good first half, but couldn't take the lead. The second half was a bit complicated. We scored the opener when Leipzig was on the rise. We reacted well after the equaliser. All in all, it was a deserved win. The win today is good for the players,… pic.twitter.com/BTim7PzFvi