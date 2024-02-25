Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Баварії Томас Тухель вважає, що перемога над РБ Лейпцигом у 23 турі Бундесліги (2:1) була заслужена.
Слова німецького фахівця передає видання Sky Sports.
"Ми провели дуже хороший перший тайм, але не змогли повести у рахунку. Другий тайм був трохи складнішим. Ми забили перший гол, коли Лейпциг був на підйомі. Ми добре відреагували на те, що вони зрівняли рахунок. Загалом, це була заслужена перемога. Сьогоднішня перемога – це добре для гравців, це добре для усіх нас у клубі", – сказав Тухель.
Thomas Tuchel: "We played a very good first half, but couldn't take the lead. The second half was a bit complicated. We scored the opener when Leipzig was on the rise. We reacted well after the equaliser. All in all, it was a deserved win. The win today is good for the players,… pic.twitter.com/BTim7PzFvi— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 24, 2024
Напередодні стало відомо, що мюнхенці домовилися про розірвання контракту з Тухелем.
Томас очолив мюнхенців у березні 2023 року. Разом із Баварією німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.
Наразі підопічні Тухеля займають друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від Баєра на 8 очок.
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