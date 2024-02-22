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Алвес оскаржить вирок іспанського суду

Сторона захисту подасть апеляцію на рішення суду
Сьогодні 16:59 126 0
Алвес оскаржить вирок іспанського суду
#Дані Алвес

Джерело - marca.com.

Колишній захисник Барселони та збірної Бразилії Дані Алвес оскаржить вирок суду щодо засудження його до 4,5 років позбавлення волі.

Про це розповів адвокат гравця у коментарі Marca.

"Ми збираємося оцінити вирок, але можу вам сказати, що ми збираємося подати апеляцію. Ми продовжуємо вірити в невинність Алвеса. Ми захищатимемо його до кінця", - відзначив захисник бразильця.

Алвеса засудили за зґвалтування 23-річної дівчини в туалеті нічого клубу. Бразилець декілька разів відкидав обвинувачення, але врешті визнав, що все ж мав з нею статевий контакт.

Нагадаємо, що Дані Алвес - другий найтитулованіший футболіст в історії після Ліонеля Мессі. Бразилець здобув за кар'єру 43 трофеї різного ґатунку, серед них 3 Ліги чемпіонів, 2 Кубку УЄФА, 4 Суперкубку УЄФА. Алвес золотий призер Олімпійських ігор-2020 та двічі переможець Кубку Америки.

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