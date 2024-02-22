Алвес оскаржить вирок іспанського суду

Сторона захисту подасть апеляцію на рішення суду

Колишній захисник Барселони та збірної Бразилії Дані Алвес оскаржить вирок суду щодо засудження його до 4,5 років позбавлення волі.

Про це розповів адвокат гравця у коментарі Marca.

"Ми збираємося оцінити вирок, але можу вам сказати, що ми збираємося подати апеляцію. Ми продовжуємо вірити в невинність Алвеса. Ми захищатимемо його до кінця", - відзначив захисник бразильця.

Алвеса засудили за зґвалтування 23-річної дівчини в туалеті нічого клубу. Бразилець декілька разів відкидав обвинувачення, але врешті визнав, що все ж мав з нею статевий контакт.

Нагадаємо, що Дані Алвес - другий найтитулованіший футболіст в історії після Ліонеля Мессі. Бразилець здобув за кар'єру 43 трофеї різного ґатунку, серед них 3 Ліги чемпіонів, 2 Кубку УЄФА, 4 Суперкубку УЄФА. Алвес золотий призер Олімпійських ігор-2020 та двічі переможець Кубку Америки.

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