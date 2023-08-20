Мессі став найтитулованішим футболістом в історії

Аргентинець нарешті обійшов Дані Алвеса

Джерело - Чемпіон.

Лідер Інтер Маямі Ліонель Мессі з командою виграв Кубок Ліг, здолавши зі своїм клубом Нашвіл (1:1, 10:9 за пенальті) та здобув 44-ий трофей у кар'єрі.

Мессі випередив бразильського захисника Дані Алвеса, який виграв 43 титули.

Нагадаємо Мессі за свою кар'єру 10 разів вигравав Ла Лігу, чотири рази - Лігу чемпіонів, 8 разів ставав володарем Суперкубка Іспанії, 7 разів - Кубка країни, по три рази вигравав клубний чемпіонат світу та Суперкубок Європи. Також на його рахунку дві перемоги у чемпіонаті Франції та одна у Суперкубку.

З національною командою футболіст виграв чемпіонат світу, Кубок Америки, Фіналіссиму, Олімпіаду та молодіжний чемпіонат світу.