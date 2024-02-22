Сторона захисту може подати апеляцію на цей вирок

Джерело - Marca.

Колишній захисник Барселони та збірної Бразилії Дані Алвес був засуджений до 4,5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Marca.

Алвес звинувачувався у зґвалтуванні 23-річної дівчини в туалеті нічого клубу. Бразилець декілька разів відкидав обвинувачення, але врешті визнав, що все ж мав з нею статевий контакт.

Сторона захисту може подати апеляцію на вирок до Вищого суду Каталонії, а потім – до Верховного суду.

Нагадаємо, що Дані Алвес - другий найтитулованіший футболіст в історії після Ліонеля Мессі. Бразилець здобув за кар'єру 43 трофеї різного ґатунку, серед них 3 Ліги чемпіонів, 2 Кубку УЄФА, 4 Суперкубку УЄФА. Алвес золотий призер Олімпійських ігор-2020 та двічі переможець Кубку Америки.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!