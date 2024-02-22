Джерело - Marca.
Колишній захисник Барселони та збірної Бразилії Дані Алвес був засуджений до 4,5 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Marca.
Алвес звинувачувався у зґвалтуванні 23-річної дівчини в туалеті нічого клубу. Бразилець декілька разів відкидав обвинувачення, але врешті визнав, що все ж мав з нею статевий контакт.
Сторона захисту може подати апеляцію на вирок до Вищого суду Каталонії, а потім – до Верховного суду.
Нагадаємо, що Дані Алвес - другий найтитулованіший футболіст в історії після Ліонеля Мессі. Бразилець здобув за кар'єру 43 трофеї різного ґатунку, серед них 3 Ліги чемпіонів, 2 Кубку УЄФА, 4 Суперкубку УЄФА. Алвес золотий призер Олімпійських ігор-2020 та двічі переможець Кубку Америки.
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