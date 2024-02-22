Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал не збирається змінювати планів щодо 17-річного нападника Ендріка, який зараз виступає в рідному Палмейрас на правах оренди.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Бразильський футболіст доєднається до "вершкових" у липні 2024 року. На перехід Ендріка не вплине підписання контракту із Кіліаном Мбаппе.
Мадридці не будуть продовжувати орендну угоду з Палмейрас до грудня 2024 року.
⚪️🇧🇷 Real Madrid are not changing their plans for Endrick after Mbappé negotiations advancing to the final stages.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 22, 2024
Real want Endrick in Europe starting from July and the discussion about extended loan to Palmeiras until December is considered out of question. pic.twitter.com/pm4PPrkv1e
Нагадаємо, що Реал викупив контракт Ендріка, проте залишив його в оренді в Палмейрас. Бразилець приєднається до мадридського клубу влітку 2024 року, коли йому виповниться 18.
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