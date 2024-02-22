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Реал не змінив планів щодо Ендріка, попри підписання Мбаппе

Мадридці не продовжать оренду бразильського нападника в Палмейрас
Сьогодні 13:53 136 0
Реал не змінив планів щодо Ендріка, попри підписання Мбаппе
#Палмейрас, #Реал Мадрид, #Ендрік

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал не збирається змінювати планів щодо 17-річного нападника Ендріка, який зараз виступає в рідному Палмейрас на правах оренди.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Бразильський футболіст доєднається до "вершкових" у липні 2024 року. На перехід Ендріка не вплине підписання контракту із Кіліаном Мбаппе.

Мадридці не будуть продовжувати орендну угоду з Палмейрас до грудня 2024 року.

Нагадаємо, що Реал викупив контракт Ендріка, проте залишив його в оренді в Палмейрас. Бразилець приєднається до мадридського клубу влітку 2024 року, коли йому виповниться 18.

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