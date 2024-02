Мадридський Реал не збирається змінювати планів щодо 17-річного нападника Ендріка, який зараз виступає в рідному Палмейрас на правах оренди.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Бразильський футболіст доєднається до "вершкових" у липні 2024 року. На перехід Ендріка не вплине підписання контракту із Кіліаном Мбаппе.

Мадридці не будуть продовжувати орендну угоду з Палмейрас до грудня 2024 року.

⚪️🇧🇷 Real Madrid are not changing their plans for Endrick after Mbappé negotiations advancing to the final stages.



Real want Endrick in Europe starting from July and the discussion about extended loan to Palmeiras until December is considered out of question. pic.twitter.com/pm4PPrkv1e