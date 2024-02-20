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Мбаппе отримає від Реала космічний бонус

Сьогодні 17:57 214 0
Мбаппе отримає від Реала космічний бонус
Фото Getty Images
#Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Tribuna.com.

Нападник Кіліан Мбаппе підпише з Реалом 5-річний контракт та зароблятиме 15 млн євро за сезон + підписний бонус у розмірі 150 млн, який виплачуватиметься протягом всього терміну угоди.

Про це повідомляє журналіст BBC Гільєм Балаге.

Також 25-річний гравець отримуватиме відсоток від використання клубом його іміджевих прав.

Про угоду може бути оголошено після того, як буде виключена очна зустріч Реала та ПСЖ в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо Мбаппе виступає за чинного чемпіона Франції з літа 2017 року. За цей час він забив 218 голів та віддав 85 результативних передач у 266 матчах. 

Напередодні Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку. Також нападник повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу.

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