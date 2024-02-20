Мбаппе отримає від Реала космічний бонус

Нападник Кіліан Мбаппе підпише з Реалом 5-річний контракт та зароблятиме 15 млн євро за сезон + підписний бонус у розмірі 150 млн, який виплачуватиметься протягом всього терміну угоди.

Про це повідомляє журналіст BBC Гільєм Балаге.

Також 25-річний гравець отримуватиме відсоток від використання клубом його іміджевих прав.

Про угоду може бути оголошено після того, як буде виключена очна зустріч Реала та ПСЖ в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо Мбаппе виступає за чинного чемпіона Франції з літа 2017 року. За цей час він забив 218 голів та віддав 85 результативних передач у 266 матчах.

Напередодні Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку. Також нападник повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу.