Тухель планує повернутися в АПЛ

Томас Тухель буде цікавий багатьом клубам

Головний тренер німецького футбольного клубу Баварія Томас Тухель хоче повернутися в англійську Прем'єр-лігу (АПЛ) після того, як залишить німецький клуб.

Про це повідомляє The Telegraph.

Напередодні стало відома, що мюнхенці домовилися про розірвання контракту із Тухелем. Тож наступний сезон фахівець хоче розпочати в Англії.

Томас знає, що влітку шукати тренера буде Ліверпуль, хоча там визначилися з головним кандидатом. Також імовірно, що новий наставник буде потрібен Манчестер Юнайтед.

Томас очолив мюнхенців у березні 2023 року. Разом із Баварією німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.

Варто нагадати, що після поразки від Лаціо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0) німецькому коучу дали три матчі на виправлення ситуації, після чого Баварія поступилася Бохуму у 22 турі Бундесліги (3:2).

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