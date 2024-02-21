Рамуш та Коло Коло Муані хочуть покинути ПСЖ

ПСЖ не хоче відпускати нападників Рамуш та Коло Коло Муані обдумують зміну клубу

Нападники ПСЖ Гонсалу Рамуш і Рандаль Коло Муані хочуть покинути клуб влітку.

Про це повідомляє Canal Supporters.

Обох форвардів паризький клуб купив минулого літа - Рамуша за 65 млн євро, а Коло Муані за 95 млн євро.

Керівництво ПСЖ не планує відпускати гравців, оскільки їхній відхід через рік після переходу став би визнанням трансферного провалу.

У поточному сезоні Муані забив дев'ять голів та віддав три асисти у 26 матчах, а Рамуша сім забитих м'ячів у 25 іграх.

Раніше у ПСЖ підтвердили перехід Мбаппе в Реал. Гравець перейде на правах вільного агента, оскільки його контракт завершується влітку.

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