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Рамуш та Коло Коло Муані хочуть покинути ПСЖ

ПСЖ не хоче відпускати нападників Рамуш та Коло Коло Муані обдумують зміну клубу
Сьогодні 16:33 114 0
Рамуш та Коло Коло Муані хочуть покинути ПСЖ
#ПСЖ, #Коло-Муані, #Гонсалу Рамуш

Джерело - canal-supporters.com.

Нападники ПСЖ Гонсалу Рамуш і Рандаль Коло Муані хочуть покинути клуб влітку.

Про це повідомляє Canal Supporters.

Обох форвардів паризький клуб купив минулого літа - Рамуша за 65 млн євро, а Коло Муані за 95 млн євро.

Керівництво ПСЖ не планує відпускати гравців, оскільки їхній відхід через рік після переходу став би визнанням трансферного провалу. 

У поточному сезоні Муані забив дев'ять голів та віддав три асисти у 26 матчах, а  Рамуша сім забитих м'ячів у 25 іграх.

Раніше у ПСЖ підтвердили перехід Мбаппе в Реал. Гравець перейде на правах вільного агента, оскільки його контракт завершується влітку.

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