Енріке не розраховує на Рамуша

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке не розраховує на 22-річного нападника Гонсалу Рамуша.

Про це повідомляє Sport.es.

Іспанському наставнику не подобається португалець як опція на вістрі атаки команди. З 24 листопада Рамуш зіграв лише 6 хвилин у рамках Ліги 1 – вийшов на заміну у компенсований час матчу з Метцом (3:1). У трьох іграх просидів у запасі, а в одній був травмований.

Що стосується інших турнірів, що за цей період Гонсалу не вийшов на Суперкубок Франції, а у Лізі чемпіонів отримав 10 хвилин у двох заключних турах групового етапу. Єдиний вихід у старті – проти Ревеля у Кубку (9:0) та забитий гол.

Зараз форвард знаходиться в оренді з Бенфіки, але клуби вже мають домовленість про майбутній викуп за 65+15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Айнтрахт готує трансфер нападника ПСЖ.