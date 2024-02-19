У ПСЖ підтвердили перехід Мбаппе в Реал

Наступний сезон нападник розпочне в Реалі

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе в наступному сезоні стане гравцем Реала.

Про це розповів президент паризького клубу Нассер Аль-Хелаїфі.

Функціонер підтвердив, що Мбаппе "на 100% домовився з Реалом".

Раніше повідомлялося, що Мбаппе підписав 5-річний контракт з Реалом.

Також сторони також погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Мбаппе відіграв 31 матч за ПСЖ, у яких забив 32 голи та віддав сім результативних передач.

Напередодні Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку. Також нападник повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!