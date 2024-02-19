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У ПСЖ підтвердили перехід Мбаппе в Реал

Наступний сезон нападник розпочне в Реалі
Сьогодні 17:59 120 0
У ПСЖ підтвердили перехід Мбаппе в Реал
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе

Джерело - isport.ua.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе в наступному сезоні стане гравцем Реала.

Про це розповів президент паризького клубу Нассер Аль-Хелаїфі.

Функціонер підтвердив, що Мбаппе "на 100% домовився з Реалом".

Раніше повідомлялося, що Мбаппе підписав 5-річний контракт з Реалом.

Також сторони також погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Мбаппе відіграв 31 матч за ПСЖ, у яких забив 32 голи та віддав сім результативних передач.

Напередодні Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку. Також нападник повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу.

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