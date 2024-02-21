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Грізманн: Я був би дуже радий зіграти проти Мбаппе в мадридському дербі

Нападник Атлетико прокоментував теоретичний перехід Мбаппе в Реал
Сьогодні 13:39 130 0
Грізманн: Я був би дуже радий зіграти проти Мбаппе в мадридському дербі
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе, #Антуан Грізманн, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Нападник Атлетико та збірної Франції Антуан Грізманн був би радий зіграти зі своїм земляком Кіліаном Мбаппе в дербі проти Реала.

Про це лідер "матрацників" розповів порталу Le Monde.

"Його дуже добре приймуть в Іспанії. Я в будь-якому випадку був би дуже радий зіграти проти нього в дербі", - сказав Грізманн.

Раніше повідомлялося, що Кіліан Мбаппе підпише з Реалом 5-річний контракт та зароблятиме 15 млн євро за сезон.

Нагадаємо Мбаппе виступає за чинного чемпіона Франції з літа 2017 року. За цей час він забив 218 голів та віддав 85 результативних передач у 266 матчах. 

Напередодні Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку. Також нападник повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу.

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