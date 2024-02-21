Грізманн: Я був би дуже радий зіграти проти Мбаппе в мадридському дербі

Нападник Атлетико прокоментував теоретичний перехід Мбаппе в Реал

Джерело - Чемпіон.

Нападник Атлетико та збірної Франції Антуан Грізманн був би радий зіграти зі своїм земляком Кіліаном Мбаппе в дербі проти Реала.

Про це лідер "матрацників" розповів порталу Le Monde.

"Його дуже добре приймуть в Іспанії. Я в будь-якому випадку був би дуже радий зіграти проти нього в дербі", - сказав Грізманн.

Antoine Griezmann : " Je vais tout faire pour participer aux Jeux de Paris " https://t.co/2szzrRtptg — Le Monde (@lemondefr) February 20, 2024

Раніше повідомлялося, що Кіліан Мбаппе підпише з Реалом 5-річний контракт та зароблятиме 15 млн євро за сезон.

Нагадаємо Мбаппе виступає за чинного чемпіона Франції з літа 2017 року. За цей час він забив 218 голів та віддав 85 результативних передач у 266 матчах.

Напередодні Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку. Також нападник повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу.

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