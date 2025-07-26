Захисник Ліверпуля залишив збір команди через травму

Центральний захисник Ліверпуля Джо Гомес залишив передсезонний збір команди через травму.

Про це повідомила пресслужба "червоних".

Футболіст отримав ушкодження ахіллового сухожилля та вже повернувся в Англії. У клубі повідомили, що розпочати відновлення краще під наглядом клубних лікарів на базі в Мерсисайді.

Joe Gomez has departed Liverpool's pre-season tour of Asia due to injury, Arne Slot has confirmed. — Liverpool FC (@LFC) July 26, 2025

Зазначимо, що Гомес не є основним гравцем Ліверпуля. Минулого сезону 28-річний англієць лише 17 разів з'явився на полі, зігравши 874 хвилини та отримавши дві жовті картки.

Контракт центрбека зі "скаузерами" розраховано до літа 2027 року.

Напередодні Ліверпуль оголосив про підписання нападника Айнтрахта за 90 мільйонів євро.