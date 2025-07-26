Вінгер Шахтаря зазнав расизму з боку фанатів Бешикташа: турецький клуб розпочав перевірку

Вінгер донецького Шахтаря Кевін зазнав великої кількості образ на ґрунті расизму під час матчу Ліги Європи з Бешикташем.

Турецький клуб виступив із заявою щодо цього інциденту, опублікувавши звернення на своєму сайті.

"Нещодавно були оприлюднені расистські та образливі висловлювання на адресу нашого суперника у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, гравця Шахтаря Кевіна.

Цей ганебний вчинок демонструє у людини відсутність цінностей та тієї позиції, яку сповідує Бешикташ. Ми вимушені розпочати розслідування, щоб у підсумку виключити винуватця з числа вболівальників команди", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що сам бразилець відзначився дублем у ворота "орлів", а поєдинок завершився з рахунком 4:2 на користь українського колективу.

Переможець цієї пари в наступному етапі зіграє проти того, хто програє у парі Рейнджерс – Панатінаїкос.

Раніше Кевін поділився очікуваннями від матчу-відповіді проти Бешикташа.