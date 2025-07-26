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Довбик пропустить ще один товариський матч Роми

Олег Дідух — 26 липня 2025, 15:23
Довбик пропустить ще один товариський матч Роми
Артем Довбик
Getty Images

Форвард збірної України Артем Довбик не допоможе Ромі в товариському матчі проти німецького Кайзерслаутерна.

Про це повідомляє ForzaRoma.

Довбик не потрапив до заявки Роми на матч проти Кайзерслаутерна, який відбудеться у суботу, 26 липня (початок – о 19:00 за київським часом). Українець досі не відновився після м’язової травми, яку отримав тиждень тому. Через неї нападник уже пропустив матч проти Трастевере (19 липня).

Раніше повідомлялося про те, що форвард продовжує працювати за індивідуальним планом. Метою українця було відновитися саме до матчу з Кайзерслаутерном.

Очікується, що в основі Роми на позиції центрфорварда вийде новачок команди Еван Фергюсон.

Нагадаємо, Довбик перейшов у Рому з Жирони влітку минулого року за 30,5 мільйона євро. В минулому сезоні на рахунку українця 17 голів і 4 асисти в 45 матчах у всіх турнірах.

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