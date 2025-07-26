Бєлінська і Скрип вийшли в фінал чемпіонату Європи у віковій категорії U14

Українські юніорки Софія Бєлінська і Віолетта Скрип вийшли у фінал чемпіонату Європи у віковій категорії U14, який проходить у чеському Мості. У півфінальному поєдинку наша пара була сильнішою за перших сіяних британок Софія Тату/Грейс Вотсон.

Складний матч завершився з рахунком 6:7, 6:4, 10-3.

Чемпіонат Європи U14

Мост, Чехія, грунт

Півфінал парного розряду, 26 липня

Софія Бєлінська/Віолетта Скрип (Україна) – Софія Тату/Грейс Вотсон (Велика Британія) 6:7, 6:4, 10-3

Суперниці українок по вирішальному матчу визначаться трохи пізніше. Фінал відбудеться у неділю, 27 липня.

Українські дівчата втретє зіграють у фіналі чемпіонату Європи вікової категорії U14. Востаннє це робили Даяна Ястремська разом з Катаріною Завацькою у 2014 році. Здобути титул наші тенісистки поки жодного разу не змогли.

Нагадаємо, що у середині липня Софія Бєлінська стала фіналісткою Вімблдона у віковій категорії U14.