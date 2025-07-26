Українка Сухорукова пробилася у фінал чемпіонату Європи з кульової стрільби

Вікторія Сухорукова виступить у фіналі стрільби з трьох положень пневматичною гвинтівкою на європейській першості.

Змагання відбуваються у Франції. Українка чудово пройшла кваліфікацію, продемонструвавши другий результат.

У стрільбі з коліна Сухорукова зуміла вибити майже максимальні 199 з 200 очок. З положення лежати Вікторія набрала 198, а на стійці здобула 194 бали.

Загальний результат українки – 591 з 600 можливих. Фінал змагань стартує о 16:45 за київським часом.

Чемпіонат Європи з кульової стрільби триватиме з 23 липня до 7 серпня.

Раніше український дует виграв бронзу ЄЮОФ-2025 у стрільбі з пневматичного пістолета.