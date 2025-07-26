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Менеджер Кабаєла розповів, коли можливий бій Агіта проти Усика

Андрій Мошкун — 26 липня 2025, 14:25
Менеджер Кабаєла розповів, коли можливий бій Агіта проти Усика
Агіт Кабаєл
Getty Images

Спенсер Браун, менеджер тимчасового чемпіона WBC у надважкій вазі Агіта Кабаєла (26-0, 18 КО) заявив, що його підопічний має хороші шанси провести бій проти абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) у наступному році.

Його слова публікує Sport.de.

За словами Брауна, Кабаєл планує повернутися у ринг якнайшвидше. Агіт хоче боксувати в Німеччині, Саудівські Аравії або Англії.

"Для нього (Кабаєла – ред.) є багато потенційних поєдинків. Я не думаю, що бій проти Усика відбудеться цього року, але наступного — можливо. У світі професійного боксу ніколи не можна нічого передбачити наперед", – заявив Браун.

На думку менеджера Кабаєла, бій його клієнта з Усиком у Німеччині зібрав би чималу аудиторію, адже в країні проживає багато українців. Браун додав, що команда тимчасового чемпіона WBC готова і до переговорів про бій з легендарним Володимиром Кличком.

Раніше Агіт Кабаєл висловився про перемогу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа.

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