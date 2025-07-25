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Паркер мріє про бій з Усиком: промоутер розкрив деталі

Андрій Мошкун — 25 липня 2025, 17:53
Паркер мріє про бій з Усиком: промоутер розкрив деталі
Джозеф Паркер
Getty Іmages

Промоутер боксера хевівейту Джозефа Паркера Девід Хіггінс розповів про реакцію новозеландського супертяжа на рішення WBO санкціонувати його бій проти Олександра Усика.

Про це пише Skysports.

"Джо просто у захваті від рішення WBO санкціонувати бій та дати 30 днів на переговори. Він сподівається, що Усик погодиться захищати своє звання абсолютного чемпіона", – заявив промоутер.

Напередодні світова боксерська організація (WBO) зобов'язала Усика провести бій проти тимчасового чемпіона організації Джозефа Паркера. Усик та Паркер уже обговорили можливий бій, відразу після завершення поєдинку з Дюбуа.

Зазначимо, що Джозеф мав битися з Даніелем Дюбуа наприкінці лютого. Британець тоді знявся з бою через хворобу за три дні до події.

Його замінив Мартін Баколе. Паркер нокаутував конголезця у другому раунді.

За кар'єру новозеландець програвав лише Ентоні Джошуа, Ділліану Вайту та Джо Джойсу. Паркер виграв шість боїв поспіль.

Раніше Riyadh Season заявили, що не зацікавлені в організації бою Усика з Паркером.

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