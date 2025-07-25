Паркер мріє про бій з Усиком: промоутер розкрив деталі

Промоутер боксера хевівейту Джозефа Паркера Девід Хіггінс розповів про реакцію новозеландського супертяжа на рішення WBO санкціонувати його бій проти Олександра Усика.

Про це пише Skysports.

"Джо просто у захваті від рішення WBO санкціонувати бій та дати 30 днів на переговори. Він сподівається, що Усик погодиться захищати своє звання абсолютного чемпіона", – заявив промоутер.

Напередодні світова боксерська організація (WBO) зобов'язала Усика провести бій проти тимчасового чемпіона організації Джозефа Паркера. Усик та Паркер уже обговорили можливий бій, відразу після завершення поєдинку з Дюбуа.

Зазначимо, що Джозеф мав битися з Даніелем Дюбуа наприкінці лютого. Британець тоді знявся з бою через хворобу за три дні до події.

Його замінив Мартін Баколе. Паркер нокаутував конголезця у другому раунді.

За кар'єру новозеландець програвав лише Ентоні Джошуа, Ділліану Вайту та Джо Джойсу. Паркер виграв шість боїв поспіль.

Раніше Riyadh Season заявили, що не зацікавлені в організації бою Усика з Паркером.