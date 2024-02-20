Полісся відправило до команди Другої ліги двох легіонерів

Ндукве потрібен керманичу Юрію Калитвинцеву

Декілька гравців Полісся у весняній частині чемпіонату будуть виступати на правах оренди не тільки за Верес, а й друголіговий Звягель.

Про це повідомляє Sport.ua.

Зараз у розташуванні лідера Другої ліги знаходяться два легіонери. Це бразилець Венделл, що минулої осені виступав за Дніпро-1 U-19 й став одним із зимових новачків Полісся, а також Боррель, що був нетривалий час на іспанському зборі з Поліссям, але відносини з ним ще не узаконив.

А ось Денис Ндукве, який перейшов зі Звягеля до Полісся потрібен керманичу Юрію Калитвинцеву. Тому сподівання керівництва Звягеля, що Ндукве заради постійної ігрової практики повернеться на правах оренди й допоможе містянам весною підвищитися в класі, не збулися.

21 лютого Звягель проведе черговий контрольний матч - з вінницькою Нивою.