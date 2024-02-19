Верес орендує захисника Полісся

Євген Морозко змінить клуб

Джерело - Чемпіон.

Захисник Полісся Євген Морозко найближчим часом покине клуб.

Про це повідомляє телеграм-каналу УПЛ ТВ.

Гравця орендує до кінця сезону рівненський Верес.

Контракт Морозка з Поліссям закінчується наприкінці нинішнього сезону.

У нинішньому сезоні на рахунку Євгена Морозка 6 матчів за Полісся у всіх турнірах (5 – в УПЛ, 1 – у Кубку України). У листопаді фланговий захисник переніс операцію, і пропустив зимові збори команди.

Відзначимо, що на початку лютого Верес вже орендував двох гравців житомирського клубу - Дмитра Шастала і Дениса Янакова.

Наразі Верес посідає передостаннє 15 місце у чемпіонаті України, в активі клубу 12 очок.

Раніше суд ухвалив рішення щодо справи про банкрутство Вереса.