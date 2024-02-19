Верес орендує захисника Полісся

Джерело - Чемпіон.
Захисник Полісся Євген Морозко найближчим часом покине клуб.
Про це повідомляє телеграм-каналу УПЛ ТВ.
Гравця орендує до кінця сезону рівненський Верес.
Контракт Морозка з Поліссям закінчується наприкінці нинішнього сезону.
У нинішньому сезоні на рахунку Євгена Морозка 6 матчів за Полісся у всіх турнірах (5 – в УПЛ, 1 – у Кубку України). У листопаді фланговий захисник переніс операцію, і пропустив зимові збори команди.
Відзначимо, що на початку лютого Верес вже орендував двох гравців житомирського клубу - Дмитра Шастала і Дениса Янакова.
Наразі Верес посідає передостаннє 15 місце у чемпіонаті України, в активі клубу 12 очок.
Раніше суд ухвалив рішення щодо справи про банкрутство Вереса.