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Інгулець виграв Зимовий кубок Асоціації футболу Полтавщини

Команда з Петрового у фіналі здолала Кремінь
Сьогодні 19:52 114 0
Інгулець виграв Зимовий кубок Асоціації футболу Полтавщини
#Інгулець, #Кремінь

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 лютого, Інгулець святкував перемогу над Кременем у фінальному матчі Зимового кубка Асоціації футболу Полтавщини.

Матч завершився з рахунком 3:2. Переможний гол забив Сергій Ченбай. Клуб з Кіровоградщини виграв турнір. Кремінь та СК Полтава стали срібним та бронзовим призерами відповідно.

Зимового кубка Асоціації футболу Полтавщини
Фінал, 20 лютого

Інгулець - Кремінь 3:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 24 Глоба, 1:1 - 25 Лісняк 1:2 - 39 Галоян, 2:2 - 49 Лісняк (пен), 3:2 - 72 Ченбай 

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