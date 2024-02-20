Команда з Петрового у фіналі здолала Кремінь

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 лютого, Інгулець святкував перемогу над Кременем у фінальному матчі Зимового кубка Асоціації футболу Полтавщини.

Матч завершився з рахунком 3:2. Переможний гол забив Сергій Ченбай. Клуб з Кіровоградщини виграв турнір. Кремінь та СК Полтава стали срібним та бронзовим призерами відповідно.

Зимового кубка Асоціації футболу Полтавщини

Фінал, 20 лютого

Інгулець - Кремінь 3:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 24 Глоба, 1:1 - 25 Лісняк 1:2 - 39 Галоян, 2:2 - 49 Лісняк (пен), 3:2 - 72 Ченбай

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