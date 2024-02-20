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Сімеоне: Інтер входить до п'ятірки найкращих команд Європи

Сімеоне поділився очікуваннями матчу проти Інтера
Сьогодні 12:45 192 0
Сімеоне: Інтер входить до п'ятірки найкращих команд Європи
#Інтер, #Дієго Сімеоне, #Атлетико Мадрид

Джерело - tribuna.com.

Атлетико повинний показати інтенсивну гру в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера, який є однією з найкращих команд Європи.

Про це повідомив головний тренер іспанського клубу Дієго Сімеоне.

"Говорячи про Інтер, ми повинні розуміти, що він входить до числа 4-5 найкращих команд Європи на цей момент. Їх результати у Лізі говорить сама за себе, як і те, як вони грали в Лізі чемпіонів минулого року.

Зараз вони грають з ще більшою впевненістю. Мені дуже подобається, як вони грають. Іноді у них це виходить дуже добре. Нам потрібно грати з тією інтенсивністю, з якою ми грали в Кубку Іспанії або днями проти Лас-Пальмаса.

Ми будемо грати з суперником, який перебуває у чудовому моменті, який має засоби, щоб атакувати з будь-якої зони. Ми будемо грати там, де вважаємо, що можемо завдати шкоди супернику", – сказав Сімеоне.

Матч Інтер - Атлетико розпочнеться о 22:00.

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