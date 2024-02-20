Головне
Світоліна переграла Калініну на старті турніру WTA в Дубаї
Вчора 18:49 9352
"Постріли, шок, мародерство": журналіст розповів про перші дні окупації Мелітополя
Сьогодні 11:19 10632
Фаворити переможуть, Шахтар не розчарує. Суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 9,22
Сьогодні 10:31 209
Циганков забив свій 5-й м'яч за Жирону в поточному сезоні Ла Ліги: відео
Сьогодні 00:42 809
Відео дня: Світоліна технічним ударом завершила українське дербі проти Калініної в Дубаї
Вчора 21:05 959
Марсель - Шахтар: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи
Вчора 17:53 706
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко піднялися на кілька позицій
Вчора 15:55 89148
Monte поступилися ECSTATIC на старті відбіркового турніру на перший Major із CS 2
Вчора 15:44 250
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась у першій двадцятці, Ястремська втратила кілька позицій
Вчора 15:25 364297 10
Ястремська програла росіянці Кудєрмєтовій на старті турніру в Дубаї
Вчора 15:16 618
Блоги
Фаворити переможуть, Шахтар не розчарує. Суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 9,22
Фаворити переможуть, Шахтар не розчарує. Суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 9,22 Максим Салівон
Сьогодні 10:31 208
Циганков забив свій 5-й м'яч за Жирону в поточному сезоні Ла Ліги: відео
Циганков забив свій 5-й м'яч за Жирону в поточному сезоні Ла Ліги: відео Андрій Дунець
Сьогодні 00:42 809
Відео дня: Світоліна технічним ударом завершила українське дербі проти Калініної в Дубаї
Відео дня: Світоліна технічним ударом завершила українське дербі проти Калініної в Дубаї Андрій Дунець
Вчора 21:05 959
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорді. Фотоісторія легендарного стадіону
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорді. Фотоісторія легендарного стадіону Максим Буйдин
Вчора 13:22 4848
Трубін привіз гол у власні ворота, а потім відбив пенальті в матчі за Бенфіку
Трубін привіз гол у власні ворота, а потім відбив пенальті в матчі за Бенфіку Андрій Дунець
18.02.2024 23:02 1429
Шість років тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади
Шість років тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади Valeriy Ruchka
18.02.2024 08:39 6544
Легендарного Енді Роддіка пограбував поліцейський у Росії
Легендарного Енді Роддіка пограбував поліцейський у Росії Андрій Дунець
17.02.2024 16:13 1105
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 36!
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 36! Андрій Твердохліб
17.02.2024 15:13 26656 6
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 61-річчя. ВІДЕО
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 61-річчя. ВІДЕО Валерій Ручка
17.02.2024 13:10 6252
Пригоди Гвардіоли і Тухеля з різними сценаріями. Суперекспрес на вихідні з коефіцієнтом 15,9
Пригоди Гвардіоли і Тухеля з різними сценаріями. Суперекспрес на вихідні з коефіцієнтом 15,9 Максим Салівон
17.02.2024 13:00 1035
“Руський мир” Ломаченка: перспективи боксера-маргінала
“Руський мир” Ломаченка: перспективи боксера-маргінала Максим Розенко
17.02.2024 12:03 8876 5
Василь Ломаченко: від найкращого боксера до короля скандалів з російським відтінком
Василь Ломаченко: від найкращого боксера до короля скандалів з російським відтінком Nastya Bolshakova
17.02.2024 10:43 6912
Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону
Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону Андрій Дунець
16.02.2024 19:05 11192
Ретро дня: 18 років тому Вайгіна-Єфремова сенсаційно виграла бронзу Олімпіади
Ретро дня: 18 років тому Вайгіна-Єфремова сенсаційно виграла бронзу Олімпіади Андрій Дунець
16.02.2024 16:42 5173
Легендарному Андрію Балю могло б виповнитись 66...
Легендарному Андрію Балю могло б виповнитись 66... Валерій Ручка
16.02.2024 16:39 14803 1
Пушич недогледів, Гаттузо недотерпів: 4 висновки з матчу Шахтар — Марсель
Пушич недогледів, Гаттузо недотерпів: 4 висновки з матчу Шахтар — Марсель Максим Салівон
16.02.2024 11:19 966
5 причин, чому в матчах із Марселем за Шахтар боятися не варто
5 причин, чому в матчах із Марселем за Шахтар боятися не варто Максим Салівон
15.02.2024 15:50 916
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам Максим Розенко
15.02.2024 15:44 3122
Остапенко не потиснула руку білорусці Азаренко після матчу в Досі
Остапенко не потиснула руку білорусці Азаренко після матчу в Досі Андрій Дунець
15.02.2024 09:32 2726
Лунін як убивця надій, або Чому Ребров отримав несподіваний головний біль
Лунін як убивця надій, або Чому Ребров отримав несподіваний головний біль Максим Салівон
14.02.2024 18:45 4316
Прямі трансляції

Фаворити переможуть, Шахтар не розчарує. Суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 9,22

Час готуватися до нової порції емоцій і переживань.
Сьогодні 10:31 Максим Салівон 209 0
Фаворити переможуть, Шахтар не розчарує. Суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 9,22
#Інтер, #Ліга Європи, #Ліга конференцій, #Ліга чемпіонів, #Марсель, #Порту, #Шахтар, #Арсенал Лондон, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Вже з другого дня тижня увагу вболівальників захоплять матчі в єврокубках. Цим варто скористатися всім небайдужим до азарту. 

Тож у фокусі нашої уваги — два матчі найбільш престижного турніру, одна зустріч у Лізі Європи та гра в межах Ліги конференцій. 

Інтер — Атлетико

Кілька днів тому захисник Інтернаціонале Стефан де Врей поділився з акулами пера, на перший погляд, тривіальною думкою. Мовляв, це найсильніший Інтер з моменту його перебування в команді. Його одноклубник пішов ще далі. Ян Зоммер вважає, що Інтер у змозі претендувати на неофіційний статус однієї з трьох наразі найсильніших команд Старого Світу. 

Однак із такими висновками нідерландського захисника й швейцарського воротаря важко не погодитися. Міланці дійсно набрали крейсерську форму й готові трощити на своєму шляху ледь не всіх. І не випадково перед домашнім матчем із мадридським клубом господарі є безумовним фаворитом зустрічі. 8 поспіль перемог, 10 матчів без поразок. Такі показники Інтера на фоні нестабільних результатів "матрацників" виглядають більш ніж переконливо. А тому будь-який інший підсумок гри, крім перемоги "нерадзуррі", буде великою несподіванкою.  

Ставка: П1 за 1,75

Порту — Арсенал

Мікель Артета їде в Португалію. П’ять поспіль перемог в АПЛ дозволили "канонірам" повернутися в перегони й навіть стати потенційно головним конкурентом Ліверпуля. Перед Лігою чемпіонів у лондонців є все, щоб знову подарувати своїм шанувальникам приємні миттєвості.  

Господарі з початку сезону не є головною силою в чемпіонаті Португалії, й одразу дві хиби в чотирьох останніх іграх із зовсім не провідними клубами країни тому доказ. В останніх домашніх матчах із топклубами в ЛЧ Порту стабільно поступався. Вірогідність перемоги гостей висока й цього разу. Й тому не завадить навіть факт семирічної відсутності Арсенала на стадії плей-оф турніру.    

Ставка: П2 за 1,68

Гент — Маккабі Хайфа

За підсумками першого матчу в межах Ліги конференцій попереду представник Ізраїлю. Втім, у команди з Бельгії гарні шанси взяти реванш і взагалі пройти далі. Для колишнього клубу Романа Яремчука це вже третій сезон у ЛК. І варто сказати, що тут "буйволи" почувають себе набагато впевненіше, ніж у двох інших європейських клубних турнірах. За попередні 19 домашніх ігор у ЛК Гент програв лише за підсумками двох. Бельгійці утримують виграшну серію на своєму полі довжиною вже в шість матчів. За цей період Гент пропустив усього двічі.

Не менш важливі й показники суперника. Маккабі в гостях виглядає відверто не переконливо. В Лізі конференцій команда здобула лише одну перемогу в шести попередніх зустрічах.

Ставка: П1 за 1,90

Марсель — Шахтар

Завершимо нашим єдиним представником у єврокубках. Так, за підсумками першої зустрічі з Олімпіком здобути перевагу не вдалося. Так, марсельці переконливі на своєму полі (1 поразка у 8 попередніх іграх ЛЄ), а Шахтар на виїзді в турнірі чергує перемоги з поразками, проте самі обставини — на користь "гірників". 

В таборі Марселя, як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, сталася зміна тренера. Зазвичай такий факт має позитивний вплив на команду. Однак дуже схоже, що у випадку Олімпіка станеться якщо не зворотній, то мало помітний ефект. Клуб начебто звільнив Гаттузо, проте станом на ранок вівторка ще не призначив його наступника. Вже відомо, що з італійцем Марсель покинуть і всі його помічники. Новий керманич, як очікується, буде зі сторони. А отже, отримає зовсім не знайомий йому колектив. У кращому разі в такого тренера буде півтори доби на щось, схоже на повноцінну підготовку команди. Такими обставинами гріх не скористатися. А ми звернемося до обережного варіанту розвитку подій. 

Ставка: П2 (фора +1) за 1,65

Сумарний коефіцієнт: 1,75*1,68*1,90*1,65 = 9,22

Марсель - Шахтар: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко піднялися на кілька позицій Рейтинг ATP: Сачко та Марченко піднялися на кілька позицій 89148
У казармі видали форму та чоботи: Анатолій Дем'яненко пригадав відрядження до армії У казармі видали форму та чоботи: Анатолій Дем'яненко пригадав відрядження до армії 42838
Єврачова здобула золото турніру Серії А Karate 1 Єврачова здобула золото турніру Серії А Karate 1 11341
"Постріли, шок, мародерство": журналіст розповів про перші дні окупації Мелітополя "Постріли, шок, мародерство": журналіст розповів про перші дні окупації Мелітополя 10632
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 49668
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась у першій двадцятці, Ястремська втратила кілька позицій Рейтинг WTA: Світоліна залишилась у першій двадцятці, Ястремська втратила кілька позицій 364297 10
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 68791
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 27964
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 99235
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 22980 7
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 164515
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12653