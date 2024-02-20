Фаворити переможуть, Шахтар не розчарує. Суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 9,22

Час готуватися до нової порції емоцій і переживань.

Джерело - Чемпіон.

Вже з другого дня тижня увагу вболівальників захоплять матчі в єврокубках. Цим варто скористатися всім небайдужим до азарту.

Тож у фокусі нашої уваги — два матчі найбільш престижного турніру, одна зустріч у Лізі Європи та гра в межах Ліги конференцій.

Інтер — Атлетико

Кілька днів тому захисник Інтернаціонале Стефан де Врей поділився з акулами пера, на перший погляд, тривіальною думкою. Мовляв, це найсильніший Інтер з моменту його перебування в команді. Його одноклубник пішов ще далі. Ян Зоммер вважає, що Інтер у змозі претендувати на неофіційний статус однієї з трьох наразі найсильніших команд Старого Світу.

Однак із такими висновками нідерландського захисника й швейцарського воротаря важко не погодитися. Міланці дійсно набрали крейсерську форму й готові трощити на своєму шляху ледь не всіх. І не випадково перед домашнім матчем із мадридським клубом господарі є безумовним фаворитом зустрічі. 8 поспіль перемог, 10 матчів без поразок. Такі показники Інтера на фоні нестабільних результатів "матрацників" виглядають більш ніж переконливо. А тому будь-який інший підсумок гри, крім перемоги "нерадзуррі", буде великою несподіванкою.

Ставка: П1 за 1,75

Порту — Арсенал

Мікель Артета їде в Португалію. П’ять поспіль перемог в АПЛ дозволили "канонірам" повернутися в перегони й навіть стати потенційно головним конкурентом Ліверпуля. Перед Лігою чемпіонів у лондонців є все, щоб знову подарувати своїм шанувальникам приємні миттєвості.

Господарі з початку сезону не є головною силою в чемпіонаті Португалії, й одразу дві хиби в чотирьох останніх іграх із зовсім не провідними клубами країни тому доказ. В останніх домашніх матчах із топклубами в ЛЧ Порту стабільно поступався. Вірогідність перемоги гостей висока й цього разу. Й тому не завадить навіть факт семирічної відсутності Арсенала на стадії плей-оф турніру.

Ставка: П2 за 1,68

Гент — Маккабі Хайфа

За підсумками першого матчу в межах Ліги конференцій попереду представник Ізраїлю. Втім, у команди з Бельгії гарні шанси взяти реванш і взагалі пройти далі. Для колишнього клубу Романа Яремчука це вже третій сезон у ЛК. І варто сказати, що тут "буйволи" почувають себе набагато впевненіше, ніж у двох інших європейських клубних турнірах. За попередні 19 домашніх ігор у ЛК Гент програв лише за підсумками двох. Бельгійці утримують виграшну серію на своєму полі довжиною вже в шість матчів. За цей період Гент пропустив усього двічі.

Не менш важливі й показники суперника. Маккабі в гостях виглядає відверто не переконливо. В Лізі конференцій команда здобула лише одну перемогу в шести попередніх зустрічах.

Ставка: П1 за 1,90

Марсель — Шахтар

Завершимо нашим єдиним представником у єврокубках. Так, за підсумками першої зустрічі з Олімпіком здобути перевагу не вдалося. Так, марсельці переконливі на своєму полі (1 поразка у 8 попередніх іграх ЛЄ), а Шахтар на виїзді в турнірі чергує перемоги з поразками, проте самі обставини — на користь "гірників".

В таборі Марселя, як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, сталася зміна тренера. Зазвичай такий факт має позитивний вплив на команду. Однак дуже схоже, що у випадку Олімпіка станеться якщо не зворотній, то мало помітний ефект. Клуб начебто звільнив Гаттузо, проте станом на ранок вівторка ще не призначив його наступника. Вже відомо, що з італійцем Марсель покинуть і всі його помічники. Новий керманич, як очікується, буде зі сторони. А отже, отримає зовсім не знайомий йому колектив. У кращому разі в такого тренера буде півтори доби на щось, схоже на повноцінну підготовку команди. Такими обставинами гріх не скористатися. А ми звернемося до обережного варіанту розвитку подій.

Ставка: П2 (фора +1) за 1,65

Сумарний коефіцієнт: 1,75*1,68*1,90*1,65 = 9,22

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