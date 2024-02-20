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Мороз очолив збірну України U-17

Юрій Мороз буде тренувати збірну України U-17
Сьогодні 10:14 77 0
Мороз очолив збірну України U-17
#Юрій Мороз

Джерело - mms.gov.ua.

Змінився тренерський штаб збірної України U-17 з футболу.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства молоді та спорту.

Головний тренером став Юрій Мороз, який раніше працював з командою U-18. Він замінив Володимира Єзерського, який перейшов до Карпат після непродовження контракту.

Також у тренерський штаб увійшли Унаї Мельгоса, Володимир Іконніков та Іван Трубочкін. Раніше Мельгоса був головним тренером молодіжної збірної України.

З 2014 року Юрій Мороз працював тренером молодіжних команд київського Динамо. Також він очолював Чорноморець з червня по грудень 2021 року.

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