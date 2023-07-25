Мельгоса очолив молодіжну збірну України

Унаї Мельгоса замінить Руслана Ротаня

Джерело - УАФ.

УАФ призначила іспанця Унаї Мельгосу на посаду нового головного тренера молодіжної збірної України.

Про це повідомляє УАФ.

"Виконком проголосував за ініціативу Сергія Реброва, підтриману Комітетом національних збірних команд УАФ, стосовно призначення головним тренером молодіжної збірної Унаї Мельгоси", - йдеться в повідомленні.

При цьому, Руслан Ротань продовжить співпрацю з УАФ як головний тренер олімпійської збірної.

Нагадаємо, Мельгосу називали серед помічників Сергія Реброва у новому тренерському штабі національної команди України. Іспанець раніше працював з українським фахівцем у Динамо та Ференцвароші. Мельгоса очолював юнацький склад киян із 2015 по 2017 роки.