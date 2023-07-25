Головне
ЧФР Клуж оголосив про перехід Коноплянки
Сьогодні 13:13 178
Мельгоса очолив молодіжну збірну України
Сьогодні 13:35 285
Лунін отримав на горіхи від тренера Реала: з'явилося відео жорсткої розмови в компанії Куртуа
Сьогодні 13:29 328
Збірна Колумбії переграла Південну Корею: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 12:57 536
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:15 2753
Кесіль здобув ліцензію на Олімпіаду-2024 у плаванні на 200 м батерфляєм
Сьогодні 11:55 197
Кривбас підписав півзахисника Шахтаря
Сьогодні 11:12 347
Дніпро-1 прийме Панатінаїкос: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:08 549
Стала відома зарплата Коноплянки у Румунії
Сьогодні 07:44 1994
Романчук кваліфікувався до фіналу чемпіонату світу
Сьогодні 06:35 1418
Прямі трансляції

Мельгоса очолив молодіжну збірну України

Унаї Мельгоса замінить Руслана Ротаня
Сьогодні 13:35 285 0
Мельгоса очолив молодіжну збірну України
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Руслан Ротань, #Унаї Мельгоса

Джерело - УАФ.

УАФ призначила іспанця Унаї Мельгосу на посаду нового головного тренера молодіжної збірної України.

Про це повідомляє УАФ.

"Виконком проголосував за ініціативу Сергія Реброва, підтриману Комітетом національних збірних команд УАФ, стосовно призначення головним тренером молодіжної збірної Унаї Мельгоси", - йдеться в повідомленні.

При цьому, Руслан Ротань продовжить співпрацю з УАФ як головний тренер олімпійської збірної.

Нагадаємо, Мельгосу називали серед помічників Сергія Реброва у новому тренерському штабі національної команди України. Іспанець раніше працював з українським фахівцем у Динамо та Ференцвароші. Мельгоса очолював юнацький склад киян із 2015 по 2017 роки.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня: Ангеліна – чарівна дружина Іллі Забарного. Доля їх звела ще за шкільною партою Дівчина дня: Ангеліна – чарівна дружина Іллі Забарного. Доля їх звела ще за шкільною партою 25253
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів 2753
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 11633
Романчук кваліфікувався до фіналу чемпіонату світу Романчук кваліфікувався до фіналу чемпіонату світу 1418
Стала відома зарплата Коноплянки у Румунії Стала відома зарплата Коноплянки у Румунії 1994
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 2863
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14092 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 128751
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 20204 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2958
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 16783 3
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 21988 1