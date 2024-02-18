Нападник Галатасарая може повернутися в АПЛ улітку

Івуарієць захотів закінчити сезон у Туреччині

Джерело - Чемпіон.

Нападник Галатасарая Вілфрід Заха може змінити клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє TalkSport.

31-річний гравець мав змогу покинути стамбульський клуб узимку, однак прийняв рішення дограти сезон у Туреччині.

У літнє трансферне вікно Заха може повернутися до АПЛ. Раніше він покинув Крістал Пелес на правах вільного агента.

Вілфрід відіграв цього сезону 31 матч за Галатасарай, забивши 10 голів та віддавши 5 асистів.

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