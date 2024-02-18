Нападник Галатасарая може повернутися в АПЛ улітку

Джерело - Чемпіон.
Нападник Галатасарая Вілфрід Заха може змінити клуб під час літнього трансферного вікна.
Про це повідомляє TalkSport.
31-річний гравець мав змогу покинути стамбульський клуб узимку, однак прийняв рішення дограти сезон у Туреччині.
У літнє трансферне вікно Заха може повернутися до АПЛ. Раніше він покинув Крістал Пелес на правах вільного агента.
Вілфрід відіграв цього сезону 31 матч за Галатасарай, забивши 10 голів та віддавши 5 асистів.
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