Галатасарай - Спарта 3:2: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У першому матчі раунду плей-оф Ліги Європи-2023/24 Галатасарай вдома обіграв Спарту.
Ліга Європи
Раунд плей-оф, перший матч
15 лютого
Галатасарай - Спарта Прага 3:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 19 Демірбай, 1:1 - 47 Пресіадо, 2:1 - 61 Крейчі (автогол), 2:2 - 65 Кухта, 3:2 - 90+1 Ікарді
Матчі-відповіді пройдуть за тиждень, 22 лютого. Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛЄ - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.
Раніше Шахтар зіграв унічию з Марселем у першому матчі плей-оф Ліги Європи.