Галатасарай - Спарта 3:2: огляд матчу

Мауро Ікарді забив переможний гол

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі раунду плей-оф Ліги Європи-2023/24 Галатасарай вдома обіграв Спарту.

Ліга Європи

Раунд плей-оф, перший матч

15 лютого

Галатасарай - Спарта Прага 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Демірбай, 1:1 - 47 Пресіадо, 2:1 - 61 Крейчі (автогол), 2:2 - 65 Кухта, 3:2 - 90+1 Ікарді

Матчі-відповіді пройдуть за тиждень, 22 лютого. Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛЄ - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.

Раніше Шахтар зіграв унічию з Марселем у першому матчі плей-оф Ліги Європи.