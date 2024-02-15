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Галатасарай - Спарта 3:2: огляд матчу

Мауро Ікарді забив переможний гол
Вчора 23:37 117 0
Галатасарай - Спарта 3:2: огляд матчу
Фото - Getty Images
#Галатасарай, #Спарта

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі раунду плей-оф Ліги Європи-2023/24 Галатасарай вдома обіграв Спарту.

Ліга Європи 
Раунд плей-оф, перший матч
15 лютого

Галатасарай - Спарта Прага 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Демірбай, 1:1 - 47 Пресіадо, 2:1 - 61 Крейчі (автогол), 2:2 - 65 Кухта, 3:2 - 90+1 Ікарді

Матчі-відповіді пройдуть за тиждень, 22 лютого. Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛЄ - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.

Раніше Шахтар зіграв унічию з Марселем у першому матчі плей-оф Ліги Європи.

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