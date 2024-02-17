Шапаренко назвав найскладніший момент у кар'єрі

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко пережив найскладніший етап своєї кар'єри, коли відновлювався від травми хрестоподібної зв'язки колінного суглоба

Про це розповів футболіст в етері YouTube-каналу ВДИНАМО.

"Ця травма - найскладніший момент у кар'єрі, 100%. Перший місяць було нормально, була велика підтримка. Але він якось швидко минув, а потім почалися проблеми з відновленням.

Я переїхав до Антверпена для відновлення, це нова країна і було складно. Встиг покращити там англійську. Зараз більш-менш відновився, починаю почуватися так, як було раніше. Після травми було відчуття, ніби це не моє коліно", - розповів Шапаренко.