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Шапаренко назвав найскладніший момент у кар'єрі

Шапаренко пригадав минулий сезон
Сьогодні 10:15 52 0
Шапаренко назвав найскладніший момент у кар'єрі
#Динамо Київ, #Микола Шапаренко

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко пережив найскладніший етап своєї кар'єри, коли відновлювався від травми хрестоподібної зв'язки колінного суглоба 

Про це розповів футболіст в етері YouTube-каналу ВДИНАМО.

"Ця травма - найскладніший момент у кар'єрі, 100%. Перший місяць було нормально, була велика підтримка. Але він якось швидко минув, а потім почалися проблеми з відновленням.

Я переїхав до Антверпена для відновлення, це нова країна і було складно. Встиг покращити там англійську. Зараз більш-менш відновився, починаю почуватися так, як було раніше. Після травми було відчуття, ніби це не моє коліно", - розповів Шапаренко.

Нагадаємо, що через розрив хрестоподібної зв'язки колінного суглоба Шапаренко минулого сезону пропустив близько 8 місяців.

Контракт Миколи з Динамо діє до вересня 2025 року.

Раніше Динамо зіграло внічию з Петрокубом у контрольному матчі.

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