Шапаренко назвав найскладніший момент у кар'єрі

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Динамо Микола Шапаренко пережив найскладніший етап своєї кар'єри, коли відновлювався від травми хрестоподібної зв'язки колінного суглоба
Про це розповів футболіст в етері YouTube-каналу ВДИНАМО.
"Ця травма - найскладніший момент у кар'єрі, 100%. Перший місяць було нормально, була велика підтримка. Але він якось швидко минув, а потім почалися проблеми з відновленням.
Я переїхав до Антверпена для відновлення, це нова країна і було складно. Встиг покращити там англійську. Зараз більш-менш відновився, починаю почуватися так, як було раніше. Після травми було відчуття, ніби це не моє коліно", - розповів Шапаренко.
Нагадаємо, що через розрив хрестоподібної зв'язки колінного суглоба Шапаренко минулого сезону пропустив близько 8 місяців.
Контракт Миколи з Динамо діє до вересня 2025 року.
Раніше Динамо зіграло внічию з Петрокубом у контрольному матчі.