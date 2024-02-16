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Вестерло із Сидорчуком переміг Стандарт у 26 турі Ліги Жюпіле

Українець провів на полі 85 хвилин
Сьогодні 23:48 41 0
Вестерло із Сидорчуком переміг Стандарт у 26 турі Ліги Жюпіле
#Вестерло, #Ліга Жюпіле, #Стандарт, #Сергій Сидорчук

Джерело - Чемпіон.

Вестерло здобув домашню перемогу над Стандартом у 26-у турі бельгійської ліги Жюпіле.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів поля.

Українець Сергій Сидорчук вийшов у стартовому складі Вестерло і провів на полі 85 хвилин. Результативними діями не відзначився.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жюпіле
26 тур, 16 лютого

Вестерло - Стандарт 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 36 Мадсен, 1:1 - 44 Лайфіс, 2:1 - 62 Йоу

Раніше колишній вінгер Зорі Аллах’яр Саядманеш став гравцем Вестерло.

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