Вестерло із Сидорчуком переміг Стандарт у 26 турі Ліги Жюпіле

Джерело - Чемпіон.
Вестерло здобув домашню перемогу над Стандартом у 26-у турі бельгійської ліги Жюпіле.
Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів поля.
Українець Сергій Сидорчук вийшов у стартовому складі Вестерло і провів на полі 85 хвилин. Результативними діями не відзначився.
Чемпіонат Бельгії - Ліга Жюпіле
26 тур, 16 лютого
Вестерло - Стандарт 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 36 Мадсен, 1:1 - 44 Лайфіс, 2:1 - 62 Йоу
Раніше колишній вінгер Зорі Аллах’яр Саядманеш став гравцем Вестерло.
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