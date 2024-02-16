Олександрія поступилася Кайсару в контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Олександрія зазнала мінімальної поразки від Кайсара Кизилорда в межах контрольного матчу на зимових зборах.
Зустріч завершилася з рахунком 0:1 на користь команди з Казахстану. Єдиний гол у матчі забив Оркен Махан.
Контрольний матч
16 лютого
Олександрія - Кайсар Кизилорда 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 45 Махан
Цей спаринг був останнім для Олександрії на зимових зборах у Туреччині. Сьогодні ввечері "містяни" повертаються додому.
Нагадаємо, Олександрія розгромила Сабуртало.
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