Олександрія поступилася Кайсару в контрольному матчі

Єдиний гол у зустрічі забив Оркен Махан

Джерело - Чемпіон.

Олександрія зазнала мінімальної поразки від Кайсара Кизилорда в межах контрольного матчу на зимових зборах.

Зустріч завершилася з рахунком 0:1 на користь команди з Казахстану. Єдиний гол у матчі забив Оркен Махан.

Контрольний матч

16 лютого

Олександрія - Кайсар Кизилорда 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45 Махан

Цей спаринг був останнім для Олександрії на зимових зборах у Туреччині. Сьогодні ввечері "містяни" повертаються додому.

Нагадаємо, Олександрія розгромила Сабуртало.

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