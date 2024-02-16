Головне
Шахтар зіграв унічию з Марселем у першому матчі плей-оф Ліги Європи
Вчора 21:43 18463 1
Калініна та Сюй зазнали поразки у півфіналі парного турніру в Досі
Сьогодні 17:40 57
Україна зберегла позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів плей-оф єврокубків
Сьогодні 11:53 75330 7
Пушич недогледів, Гаттузо недотерпів: 4 висновки з матчу Шахтар — Марсель
Сьогодні 11:19 477
Підручний розповів, що стало вирішальним чинником невдалого виступу в одиночній змішаній естафеті ЧС
Сьогодні 11:07 813
Меркушина: "Я ризикнула, не вийшло"
Вчора 22:19 544
Шахтар - Марсель 2:2. Як це було
Вчора 21:43 14379
Філіпович здобула срібло чемпіонату Європи з боротьби
Вчора 20:32 5494
Шахтар - Марсель: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи - LIVE
Вчора 20:00 862
Мбаппе прийняв рішення покинути ПСЖ улітку
Вчора 18:53 455
Прямі трансляції

Олександрія поступилася Кайсару в контрольному матчі

Єдиний гол у зустрічі забив Оркен Махан
Сьогодні 16:16 97 0
Олександрія поступилася Кайсару в контрольному матчі
#Кайсар, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Олександрія зазнала мінімальної поразки від Кайсара Кизилорда в межах контрольного матчу на зимових зборах.

Зустріч завершилася з рахунком 0:1 на користь команди з Казахстану. Єдиний гол у матчі забив Оркен Махан.

Контрольний матч
16 лютого

Олександрія - Кайсар Кизилорда 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45 Махан

Цей спаринг був останнім для Олександрії на зимових зборах у Туреччині. Сьогодні ввечері "містяни" повертаються додому.

Нагадаємо, Олександрія розгромила Сабуртало.

Раніше Олександрія продовжила контракт  із захисником Данилом Скорком

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Легендарному Андрію Балю могло б виповнитись 66... Легендарному Андрію Балю могло б виповнитись 66... 14077 1
Україна зберегла позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів плей-оф єврокубків Україна зберегла позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів плей-оф єврокубків 75330 7
Шахтар зіграв унічию з Марселем у першому матчі плей-оф Ліги Європи Шахтар зіграв унічию з Марселем у першому матчі плей-оф Ліги Європи 18463 1
Ретро дня: 18 років тому Вайгіна-Єфремова сенсаційно виграла бронзу Олімпіади Ретро дня: 18 років тому Вайгіна-Єфремова сенсаційно виграла бронзу Олімпіади 4703
Філіпович здобула срібло чемпіонату Європи з боротьби Філіпович здобула срібло чемпіонату Європи з боротьби 5494
Шахтар - Марсель 2:2. Як це було Шахтар - Марсель 2:2. Як це було 14379
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 27857
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63598 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 356603
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 134564 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 94534
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 44224