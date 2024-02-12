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Олександрія розгромила Сабуртало в контрольному матчі

Зустріч завершилася з рахунком 0:3
Сьогодні 19:38 183 0
Олександрія розгромила Сабуртало в контрольному матчі
#Олександрія, #Сабуртало

Джерело - Чемпіон.

Олександрія здобула розгромну перемогу над Сабуртало Тбілісі в межах контрольного матчу.

Зустріч завершилася з рахунком 0:3 на користь української команди.

Контрольний матч
12 лютого

Сабуртало - Олександрія 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 автогол, 0:2 - 56 Погорілий, 0:3 - 88 Погорілий

Наступний спаринг команди заплановано на 15 лютого. Олександрія зустрінеться з вірменським Пюніком.

Напередодні Олександрія у контрольному матчі обіграла Ахал.

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