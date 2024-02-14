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Болонья мінімально переграла Фіорентину в 21 турі Серії А

Ріккардо Орсоліні та Єнс Одгорд принесли перемогу господарям
Вчора 22:00 207 0
Болонья мінімально переграла Фіорентину в 21 турі Серії А
#Болонья, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

Болонья здобула мінімальну перемогу над Фіорентиною в межах перенесеного матчу 21-го туру Серії А.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів поля.

На початку гри рахунок відкрив Ріккардо Орсоліні, а на 95-й хвилині крапку в матчі поставив Єнс Одгорд.

Чемпіонат Італії - Серія А
21 тур, 14 лютого

Болонья - Фіорентина 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 12 Орсоліні, 2:0 - 90+5 Одгорд

Напередодні Ювентус сенсаційно програв Удінезе.

Раніше італійські клуби проголосували проти скорочення Серії А.

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